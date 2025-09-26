Was ziehen wir an? Diese Frage gehört zu jedem Wasen-Besuch. Unsere Zeitung kürt während des Volksfests täglich ein Outfit. Im Anschluss können unsere Leser abstimmen.

Tim Höhn 26.09.2025 - 19:10 Uhr

Dirndl, Schürze, Schärpe, Lederhose, Janker oder Weste – mehr als vier Millionen Besucher werden beim 178. Cannstatter Volksfest erwartet, und sehr viele davon werden in Tracht auf dem Wasen erscheinen. Denn: Trachten sind en vogue wie nie. Ob klassisch in gedeckten Farben oder modern und knallbunt, erlaubt ist was gefällt – und was gefällt, liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. In diesem Fall: Im Auge unserer Leserinnen und Leser.