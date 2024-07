Der Preis für einen Liter Bier beim Cannstatter Volksfest steigt erneut. Die Wirte verweisen vor allem auf steigende Kosten fürs Personal.

Frank Rothfuß 24.07.2024 - 16:06 Uhr

Mit der Frage gewinnt man keinen Freundschaftspreis. Was denn der Liter Bier heuer koste beim Cannstatter Volksfest (27. September bis 13. Oktober) in diesem Herbst? Nicht, weil die Wirte keine Auskunft geben möchten, sondern weil sie den Bierpreis lange schon als viel zu einfältigen Maßstab sehen, um ihre Arbeit zu bewerten und einzuordnen. Michael Wilhelmer hat in seinem Schwabenbräu-Zelt noch keinen Bierpreis ausgerechnet, sagt er. „Das spielt für uns keine große Rolle mehr“, sagt er, „weil wir viel über Wertgutscheine arbeiten.“ Sprich, wer reserviert und dafür zahlt, bekommt im Gegenzug einen Gutschein, den er frei verwenden kann, für Speisen und Getränke aller Art.