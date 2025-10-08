TV-Köpfe, Influencer, Wahlkämpfer, VfB-Stars, Sänger, Kulturgrößen, Wirtschaftsbosse – viel Prominenz tummelt sich auf dem Wasen. Und Sterneköche lassen ihre Kreativität spielen.
08.10.2025 - 11:52 Uhr
Für Influencer, Wahlkämpfer, Sternchen aller Art, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Möchtegern-Promis ist der Cannstatter Wasen längst zum Hotspot für Content geworden: Selfies auf der Riesenrad-Spitze, Videos vom Bierstemmen, Storys vom Hüpfchen oder Falschsingen auf den Bänken – all das gehört zum Social-Media-Auftritt. Etliche TV-Gesichter nutzen das Volksfest, um abseits roter Teppiche oder der Rednerpulte in Parlamenten ein Stück Normalität zu genießen und sich möglichst normal unters Volk zu mischen.