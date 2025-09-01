Am 26. September fängt der Wasen in Stuttgart an. Wir haben Modeexpertin Sonja Grau gefragt, was Frau und Mann dieses Jahr im Bierzelt tragen sollten – und was so gar nicht geht.

Am 26. September startet das Cannstatter Volksfest. Wer ins Bierzelt geht, trägt heutzutage Tracht, so ist das nun mal. Doch von der Schürzenfarbe über die Schuhauswahl bis hin zum Männerhemd – bei der Outfitwahl kann man so einiges falsch machen. Schnell fällt auf, wer trendbewusst auf der Bierbank schunkelt oder nur das alte Dirndl von vor zehn Jahren rausgekramt hat. Wir haben mit Sonja Grau, Personal Shopperin aus dem bayerischen Senden, über die Trachten-Trends 2025 gesprochen.

 

Frau Grau, welche Dirndltrends gibt es diesen Herbst?

Die Dirndl sind in diesem Jahr generell sehr traditionell, gar ausdruckslos und bieder. Die Farben sind eher dunkel gehalten, also braun, grau, schwarz, dunkelblau, dunkelgrün, bordeauxrot. Ganz nach dem Motto „Ja nicht auffallen“.

Wie kann man trotzdem herausstechen?

Nachdem die aktuellen Dirndl niemanden wirklich vom Hocker reißen können, empfehle ich, die Dirndl auf alle Fälle mit auffallenden Accessoires oder gar mit einer knalligen Seidenschürze aufzuhübschen. Schließlich will jede Trägerin mit ihrem Dirndl-Outfit einen bleibenden, stilvollen Auftritt hinterlassen und nicht in der Masse mit einer Art langweiligen Uninformiertheit untergehen.

Welche Schuhe zur Tracht sind ein No-Go, und was sind gute Alternativen?

Ein No-Go sind die unschönen Gesundheitslatschen mit Klettverschluss, Flip-Flops oder Overknees. Zum Dirndl kann man fast alle Schuhe tragen. Pumps, Stiefeletten, Sneaker, Sandalen, Ballerina, Westernboots und so weiter. Am Ende ist es wichtig, dass der Kreis rund läuft, das heißt, das Gesamtoutfit muss zur Persönlichkeit und Statur der Trägerin und des Trägers passen und am Ende ein stilvoller Hingucker sein.

Und was trägt der Mann in dieser Saison?

Der Mann trägt eine kurze Lederhose mit oder ohne Hosenträger, ein Hemd mit Trachtenknöpfchen, einen Janker oder eine Trachtenweste, Wald-Schoner, Haferlschuhe oder Sneaker (nicht zu derb!) und eine ansprechende ärmellose Weste - bevorzugt in Samt und in einer schönen Farbe, wie zum Beispiel grasgrün, ferrarirot, sonnengelb, orange oder royalblau. Männer mit etwas Stilgefühl dürfen gut und gerne auch zum stilvollen T-Shirt, Polo oder Hoodie greifen, kombiniert mit Jeansjacke oder Lederblouson. Ein Nickituch ist beim Trachtenoutfit des Mannes ein kesses Accessoire.

Gibt es auch bei den Männern Modesünden, die es zu vermeiden gilt?

Ein No-Go sind Kurzarmhemden, wie sie nach wie vor häufig in den Kaufhäusern dieser Welt angeboten werden. Der Ärmel ist weit und das Hemd sieht aus, als ob die Ärmel lediglich abgeschnitten worden sind. Auf alle Fälle die Finger weg von diesen stillosen Hemden zum Trachtenoutfit. Ein Langarmhemd hochgekrempelt geht immer und versprüht in der Regel auch einen stilvollen Auftritt.

