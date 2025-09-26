Das 178. Cannstatter Volksfest hat begonnen. Zweimal schlug OB Frank Nopper auf den Zapfhahn, dann floss das erste Bier
26.09.2025 - 19:21 Uhr
Es ist Volksfest. Und auch schon ein bisschen Wahlkampf. Manuel Hagel wäre qua Amtes als Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion ohnehin zur Eröffnung des 178. Cannstatter Volksfestes ins Dinkelacker-Zelt gekommen. Aber als Möchtegern-Landesväterle schadet es nicht, sich blicken zu lassen. Konkurrent Cem Özdemir ward nicht gesehen. Dafür war nach langer Pause mal wieder Winfried Kretschmann dabei.