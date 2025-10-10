Wenn die Nacht in Farben tanzt, die Stimmung überkocht – dann ist Gaydelight, dann erreicht der Wasen-Wahnsinn einen Höhepunkt. Die Party ist laut, stolz und bunt.
10.10.2025 - 10:41 Uhr
Schon beim Betreten des prall gefüllten Wasenwirt-Zelts merkt man: In dieser Nacht herrscht Ausnahmezustand. Es ist rappelvoll, zwischen den Tischreihen muss man sich durchkämpfen, um voranzukommen. Auf den Bänken tanzen Hunderte voller guten Laune zu Songs wie „Liebe auf der Rückbank“ oder „Er gehört zu mir“ – der perfekte Soundtrack für eine Nacht, die im Zeichen von Liebe und Sichtbarkeit steht.