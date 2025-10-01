An den Wochenenden sind die Festzelte proppevoll, aber wie füllt man sie an den Saure-Gurken-Tagen? Mit Extra-Partys für Studentinnen und Studenten. Eine Übersicht.

Wer hat die Studentinnen und Studenten auf den Cannstatter Wasen geholt? Wenn es nach Michael Schmiedt, dem Betriebsleiter des Festzelts Zum Wasenwirt, geht, waren das sie. „Schon vor 20 Jahren.“ Und zwar wegen einer einfachen Rechnung: „Unter der Woche müssen alle, die arbeiten, früh raus“, sagt Schmiedt. „Die Studierenden lassen die Vorlesung am nächsten Morgen vielleicht einfach sausen.“ Was nach Klischee klingt, geht auf: Der Wasenwirt hat durch die Studis auch an einem grauen Dienstag oder einem Sonntagabend das Zelt voll.

Längst haben auch die meisten anderen Bierzeltbetreiber besondere Angebote, die sich speziell an Studierende richten. Meist in Kooperation mit Studierendengruppen verschiedener Hochschulen – sei es die Asta der PH Ludwigsburg oder die Studentenvertretungen der Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM). Aber sogar die TH Ulm oder die Hochschule Aalen sind vertreten. Die Tickets sind limitiert und online buchbar. Oft sind sie ganz schnell weg.

Die Partys: Night of the Students, HdM goes Wasen oder I Love College

Fast in jedem Festzelt steppt unter der Woche oder am Sonntagabend der Studi-Bär. Der Wasenwirt wirbt mit dem „Original“, der „Night of the Students“. Wer eine Maß Bier kauft, kriegt die zweite umsonst. Genauso bei „Students goes Wasen“ im Festzelt von Sonja Merz oder bei Göckelesmaier. Für Studierende, die es meist nicht ganz so dicke haben, ein interessanter Deal.

Bei Fürstenberg ist während der Volksfest-Zeit zwei Mal Studenten-Wasen. Wer einen Studentenausweis vorzeigen kann, bekommt zwei Maß, ein halbes Göckele (alternativ eine Portion Kässpätzle oder Apfelstrudel) für 20 Euro.

Beim „Gründerwasen“ in der Almhütte Royal gibt es ein spezielles Studentenangebot: Ein halbes Göckele oder eine Haxe und eine halbe Maß Bier kosten dann nur 15 Euro.

Bei Klauss&Klauss hat man indes die Azubis im Visier: Sonntags, montags, dienstags und mittwochs zahlen Auszubildende nur die Hälfte.

Die Wasenpartys für Studierende im Überblick:

1. Oktober: I Love College goes Wasen im Göckelesmaier-Zelt

2. Oktober: Studenten-Wasen im Fürstenberg-Zelt

5. Oktober: Students goes Wasen im Sonja-Merz-Festzelt, Night of the Students im Wasenwirt-Festzelt

6. Oktober: Students goes Wasen im Wasenwirt-Festzelt

7. Oktober: HdM goes Wasen im Wasenwirt-Festzelt

8. Oktober: Students goes Wasen im Sonja-Merz-Festzelt, VWI goes Wasen im Göckelesmaier-Zelt, Gründerwasen in der Almhütte Royal

12. Oktober: Studenten-Wasen im Fürstenberg-Zelt, Onetaste Studentennacht im Wasenwirt-Festzelt, Students goes Wasen im Göckelesmaier-Zelt