Welches Outfit kam bei den Leserinnen und Lesern am besten an? 17 Tage waren unsere Reporterinnen und Reporter auf dem Cannstatter Volksfest unterwegs und haben täglich das Outfit des Tages gekürt. Nun hatten unsere Nutzerinnen und Nutzer eine Woche Zeit, ihren Favoriten zu wählen. Über 1500 Stimmen wurden abgegeben. Und die Gewinner sind ...

Platz 1: Lilian Lilian Foto: Katrin Maier-Sohn Die 23-jährige Lilian setzte sich mit 277 Stimme n deutlich an die Spitze. Sie war dieses Jahr schon auf der Wiesn in München und war bereits zum zweiten Mal auf dem Wasen. Ihr schwarzes Dirndl hat sie vor zwei Jahren bei dem Label „Gottseidank“ gekauft. Mit Bluse hat es um die 800 Euro gekostet. Dass sie gerne Schwarz trägt, sieht man auch an den Accessoires: Die Stiefel sind ein Klassiker von Doc Martens. An ihrer kleinen Umhängetasche hängt eine Haarspange mit der Aufschrift „Don‘t touch“. (Katrin Maier-Sohn)

Platz 2: Julia Gerber

Julia Gerber Foto: Jovanna Imalski

Julia Gerber landete mit 204 Stimmen auf dem Silberrang. Sie ist im Fashion-Alltag eher sportlich unterwegs. Eine schöne Tracht ist beim Wasenbesuch allerdings ein Muss. Worauf sie beim Kauf ihres Dirndls geachtet hat? „Man möchte sich darin toll fühlen“ erklärte sie uns. Ihrer Lieblingsfarbe ist sie deshalb treu geblieben. Auf der schwarzen Tracht kommen die glänzenden Spitzen-Details ihrer Schürze gut zur Geltung. Die Bluse aus Spitze ist fein darauf abgestimmt. Der passende Silberschmuck rundet das Outfit ab. (Jovanna Imalski)

Platz 3: Michael Rahm

Michael Rahm Foto: Frank Rothfuß

Michael Rahm bekam insgesamt 181 Stimmen und sicherte sich damit den dritten Rang. Er trägt die passende Tracht für ein schwäbisches Fest. Und er fällt auf: Rahm ist im Gewand eines Wengerters von 1790 unterwegs. Es ist die Festtagskleidung. Nicht original versteht sich, aber originalgetreu nachgeschneidert. Nach alten Aufzeichnungen. Die Mütze ist aus Biberfell, die Hose aus Ziegenleder. Als Mitglied des Volksfestvereins bringt er so zumindest ein bisschen Tradition aufs Fest. (Frank Rothfuß)