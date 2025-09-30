Bei der Top-Party von Gastgeberin Kirsi Fee Wilhelm wird die neu gestaltete Bar im Hofbräu-Zelt Beim Benz zum Wohnzimmer der Stadt. Es geht laut und eng zu – gern auch mal robust.
30.09.2025 - 13:26 Uhr
„Meine Hose ist unzerstörbar wie der VfB“, sagt der CDU-Landeschef Manuel Hagel, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden will, und freut sich. Stolz trägt er die robuste Krachlederne, auf der das VfB-Logo gestickt ist, am Montagabend bei der Vip-Party in der Bar vom Hofbräu-Zelt Beim Benz. Kirsi Fee Wilhelm, die Verlegerin des „Top-Magazins“, hat etwa 300 Gäste aus Stuttgarts Promi-, Politik- und Wirtschaftswelt eingeladen. So voll und eng ist es, weil noch viel mehr als nur die Eingeladenen gekommen sind.