Wer ein bisschen zu viel trinkt, läuft Gefahr, dass er doppelt sieht. Aber was ist, wenn man Doppelgänger von Superstars sieht? Dann ist „Wasengaudi“ in der Almhütte Royal.

Uwe Bogen 11.10.2024 - 17:32 Uhr

Ein altes Naturgesetz lautet: Chuck Norris lügt nicht. Die Wahrheit ist einfach falsch. Wer also behauptet, der echte Chuck Norris und der echte Ed Sheeran seien am Donnerstagabend in der Almhütte Royal beim Cannstatter Volksfest gar nicht dabei gewesen, muss noch viel lernen. Oder er hat einfach keinen Humor. Über keinen anderen Weltstar machen die Fans aus tiefer Verehrung so viele Witze wie über Chuck Norris, der schon zu Lebzeiten eine Kultfigur ist.