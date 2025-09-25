Am Sonntag ziehen wieder Trachtengruppen, Musikvereine und prächtige Gespanne vom Kurpark zum Cannstatter Wasen. Doch der Volksfestumzug geht mit Verkehrsbehinderungen einher.
25.09.2025 - 13:00 Uhr
Ein ungewöhnliches Bild bietet sich Jahr für Jahr in Bad Cannstatt: Statt der Stadtbahnen der Linie U2 bevölkern zahlreiche Schweine den Gleisbereich auf dem Daimlerplatz. Sie stärken sich dort noch einmal, bevor der traditionelle Volksfestumzug durch die Altstadt beginnt. Am Sonntag, 28. September, ist es wieder so weit.