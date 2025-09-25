Ein ungewöhnliches Bild bietet sich Jahr für Jahr in Bad Cannstatt: Statt der Stadtbahnen der Linie U2 bevölkern zahlreiche Schweine den Gleisbereich auf dem Daimlerplatz. Sie stärken sich dort noch einmal, bevor der traditionelle Volksfestumzug durch die Altstadt beginnt. Am Sonntag, 28. September, ist es wieder so weit.

Tausende Teilnehmer treffen sich ab 9 Uhr in der König-Karl-Straße zwischen Daimlerplatz und Kurpark und bereiten sich auf den Umzug vor. Das Quartier zwischen Wildbadener Straße, Daimlerstraße und Taubenheimstraße bis zur Waiblinger Straße wird während des Aufstellens für den Verkehr gesperrt. Die Waiblinger Straße ist zunächst nicht betroffen, allerdings ist während des Umzugs mit Einschränkungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer, die stadteinwärts unterwegs sind, werden beispielsweise am Augsburger Platz umgeleitet. Einige Zufahrtsstraßen werden vorübergehend zu Sackgassen.

Entlang der Strecke gilt am Sonntag absolutes Halteverbot. Foto: Sebastian Steegmüller

Gegen 11 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung und zieht mit Trachtengruppen, Musikvereinen und prächtigen Gespannen über die Liebenzeller Straße, Wilhelmstraße und Brunnenstraße in die Marktstraße. Nach Verlassen der Fußgängerzone geht es über den Cannstatter Wilhelmsplatz in die Seelbergstraße. Anschließend biegt der Tross am Carré in die Daimlerstraße ein und nimmt dann direkten Kurs auf den Wasen.

Nicht nur auf den Straßen kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr: Die U 2 kann ab kurz vor 9 bis 14.30 Uhr nicht zwischen Wilhelmsplatz und Gnesener Straße verkehren. Sie wird ab Wilhelmsplatz in Richtung Fellbach umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die Haltestelle Daimlerplatz kann in beiden Richtungen nicht angefahren werden, die Gnesener Straße stadteinwärts wird ebenfalls nicht bedient.

Die Umzugsstrecke Foto: StZN/Lange

Auf den Stadtbahnlinien U1 und U13 kommt es am Sonntag ab 11 Uhr zu kurzfristigen Behinderungen am Wilhelmsplatz. Birgit Kiefer, Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG teilte mit, dass die Bahnen der Linien U1 und U13 den Wilhelmsplatz passieren können, indem sie Lücken im Festzug nutzen. „Ab etwa 9.30 bis etwa 15.30 Uhr wird die Mercedesstraße zwischen der König-Karl-Straße und der Talstraße gesperrt sein. Daher bedient die Buslinie 45 in dieser Zeit nur die Strecke zwischen Buchwald und Mercedes-Benz-Welt.“, so Kiefer.