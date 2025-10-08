Auf dem Münchner Oktoberfest haben Drogenfahnder gezielt nach Kokain gesucht. Auf dem Volksfest gibt es das bisher nicht – doch die Modedroge spielt auch hier eine Rolle.
Schauspieler Florian Teichtmeister steckt in Schwierigkeiten. Der Österreicher war 2023 wegen des Besitzes und der Herstellung kinderpornografischer Dateien zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Zu den Auflagen gehören Therapien und regelmäßige Drogentests. Und jetzt das. Vor wenigen Tagen ist der Schauspieler auf dem Münchner Oktoberfest mit Kokain erwischt worden. Wohl nur mit einer kleinen Menge für den Eigenbedarf, aber das hat genügt, um anschließend in Österreich festgenommen zu werden. Er wird nun einige Wochen in einem spezialisierten Zentrum verbringen müssen.