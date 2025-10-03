Das Cannstatter Volksfest erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Doch warum braucht man dafür bayerische Trachten? Ein Nachruf auf Zeiten ohne Dirndl und Lederhosen.
03.10.2025 - 06:00 Uhr
Das Cannstatter Volksfest – oder die Wasen, wie Ortsunkundige in Anlehnung an die Münchner Wiesn gerne sagen – ist ein faszinierender Ort. Eine Stadt auf Zeit innerhalb der Stadt, ein eigener Kosmos. Ein Besuch bringt strahlende Lichter, adrenalingeschwängerte Fahrerlebnisse, einen reichlich gefüllten Magen und die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Moment mal – wirklich so unterschiedlich?