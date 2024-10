Nach Mailand ist Jimi Blue Ochsenknecht gezogen, weil ihm eine neue Stadt „gut tut“. Neu sind für ihn auch Clubs in Festzelten, wie es sie nur auf dem Wasen gibt. Mit DJ Anrey, der Erfolge in Dubai feiert, besucht der Schauspieler das Volksfest und staunt.

Auf der Wiesn war der in München geborene Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Jahr gar nicht. Das Oktoberfest liegt auch nicht mehr vor seiner Haustür. Nach Mailand ist der 32-Jährige umgezogen. In seinem Podcast „Leben reicht“ hat er diesen radikalen Schritt selbst verkündet.

Alle zwei Jahre stehe bei ihm ein Wohnungswechsel an, weil er immer mal wieder „was Neue und frischen Wind“ brauche, sagt er darin. Sein aus Stuttgart stammender Kumpel Andi Reith, der vor einem Jahr nach Dubai umgezogen ist und dort als DJ Anrey Erfolge feiert, lud ihn nun ein, beim Cannstatter Volksfest was Neues zu erleben.

Der jungen Ochsenknecht fand das Feiern in Stuttgart cool. Dass es in den Bierzelten abgetrennte Bereiche gibt, in denen DJs wie in einem Club auflegen und die eine Stunde länger öffnen dürfen als der Rest auf dem Gelände – nein, das kennt er nicht von der Wiesn. Das gibt es dort nicht. Deshalb erscheint ihm das zweitgrößte Fest jünger und innovativer als das größte. Sein Kumpel Anrey, den er in Dubai kennen gelernt hat, legt auf dem Volksfest in der Schatzi-Bar im Sonja-Merz-Zelt und in der Taos Lodge im Zelt von Klauss & Klauss auf.

Die Wasenclubs in den Zelten (hier die Spitzbubenbar) sind bei jungen Menschen sehr beliebt. Foto: privat

Anrey blickt auf ein „tolles Jahr in Dubai“ zurück

„Das Volksfest ist für mich nicht nur ein Fest, sondern ein Stück Heimat“, sagt DJ Anrey, der deshalb Urlaub als Resident DJ im Nightclub Penthouse des Five Hotels genommen hat. Mit Jimi Blue Ochsenknecht will er ein gemeinsames Musikstück produzieren, sagt der Stuttgarter, verrät aber noch keine Einzelheiten. Gerade hat Anrey „El Salamou Aleikom“ des arabischen Superstars Hakim als Remix veröffentlicht, der in den Clubs bereits voll abgeht.

Von Stuttgart nach Dubai ist er DJ nach dem vergangenen Volksfest umgezogen und blickt auf ein „tolles Jahr“ zurück, in dem er sich als Künstler „extrem weiterentwickelt habe“. Das Leben in den Emiraten ermögliche ihm, „dicht an internationalen Künstlern“ zu sein, wie man sie in dieser Fülle nur „in der Weltstadt Dubai“ vorfinde. Doch die Rückflüge in die Heimat sind ihm ebenso wichtig, wo er seinem Kumpel Jimi Blue Ochsenknecht beim Sightseeing die Vorzüge der Stadt zeigt. .

Nach dem Feiern bis 1 Uhr auf dem Wasen hat der Schauspieler noch Lust auf mehr. Dann ging es bis in den frühen Morgen in den Club Zubrovka am Rotebühlpatz, wo DJ Anrey bei seinen Stuttgart-Besuchen eine neue musikalische Heimat gefunden hat.