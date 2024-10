Wer auf dem Cannstatter Volksfest alkoholfreie Alternativen zu Bier und Co. sucht, wird durchaus fündig. Ein kleiner Blick auf die Getränkekarten – und auf die Preise.

Rouven Spindler 06.10.2024 - 10:38 Uhr

Auf dem Cannstatter Volksfest stehen reihenweise die Maßkrüge auf den Tischen, der Alkohol fließt und die Gäste tätigen ihre nächste Bestellung. Aber was können eigentlich diejenigen in den Zelten oder auf dem weiteren Festgelände trinken, die auf Bier und Co. verzichten?