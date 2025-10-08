Maurice Kuhn liebt den Rummel so sehr, dass er jedes Wochenende auf einem anderen Festplatz ist. Unter den Namen Cool Kirmes berichtet er auf sozialen Netzwerken über seine Ausflüge.
Der Bruder war es. Er hat Maurice Kuhns (25) Liebe zum Rummel geweckt. Als Jugendlicher arbeitete er an seiner Karriere als Fußballer beim VfB. Und weil man da in jungen Jahren schon ziemlich oft übt, war Papa Kuhn als Chauffeur gefragt. Und Maurice war mit dabei. Doch was tun während des Trainings? Also schlenderten sie öfters über den Wasen, und Maurice Kuhn„war fasziniert“ vom Gewusel dort, wenn das Frühlingsfest oder das Volksfest aufgebaut wurde. Die Wohnwagen und die Sattelschlepper, die kreuz und quer fuhren, die Tonnen von Holz und Metall, aus denen wundersamerweise Zelte und Karussells wuchsen.