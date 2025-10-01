Die Wasenzeit ist für die Anwohner in Cannstatt oft eine Belastung. Was Veranstalter und die Stadt machen, um es für sie erträglicher zu machen und was die Anwohner noch stört.
Das Wohnhaus in der Kegelenstraße gleicht aus einem bestimmten Winkel einer Festung. Auf die Straße hin gibt es eine großflächige Wiese, die von einem Metallzaun umgeben ist. An den Ecken des Gebäudes zur Wiese hängen LED-Außenstrahler. Wenn man sich in der Dunkelheit nähert, gehen diese automatisch an und blenden einen mit 2400 Lumen grell-weißem Licht. Vor den Wohneinheiten auf der Straße stehen zwei weiße Container, in denen eine öffentliche Toilette eingebaut ist. Die Botschaft, die an alle Besucher ausgeht, ist glasklar: Liebe Wasenbesucher, pinkelt uns nicht in den Vorgarten.