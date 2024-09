Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und mit Käse überbackene Brezeln gehören zum Canstatter Volksfest einfach dazu. Genauso wie die insgesamt neun Festzelte, in denen Jahr für Jahr gesungen, getanzt und gefeiert wird. Dabei darf natürlich das knusprige Göckele und die Maß Bier nicht fehlen. Ein Überblick, was Speisen und Getränke auf dem 177. Canstatter Volksfest (27. September bis 13. Oktober) kosten und welche Neuheiten es gibt.

Das Lieblingsgetränk der Deutschen wird im Vergleich zum vorherigen Jahr teurer. Bereits 2023 mussten Bierliebhaber mehr ausgeben, unter 13 Euro war die Maß schon da eigentlich nicht mehr zu erwerben. Im Fürstenberg-Festzelt mussten zum Beispiel 13,60 Euro hingelegt werden, beim Wasenwirt waren es immerhin 13,40 Euro.

Mehr Geld pro Liter

Teilweise bis zu einen Euro mehr müssen Besucherinnen und Besucher für den Liter ausgeben. In Wilhelmers Schwabenwelt Festzelt kostet die Maß in diesem Jahr 14,40 Euro, im Fürstenberg-Zelt und im Göckelesmaier sind es 14,30 Euro. Beim Wasenwirt zahlen die Gäste etwas weniger, 14,10 Euro kostet die Maß dort.

Im Göckelesmaier-Festzelt kostet die Maß Bier 14,30 Euro. (Archivbild) Foto: Max Kovalenko

Im Albdorf-Festzelt hingegen werden nur Halbliter-Krüge ausgeschenkt – das macht 6,50 Euro für alle Biersorten. Ebenfalls nur halbe Liter verkauft die Almhütte Royal. Im zugehörigen Festzelt gibt es übrigens auch ein 10-Liter-Fass zum Selbstzapfen. 130 Euro kostet der Spaß – fünf Euro mehr als letztes Jahr.

Neue Speisen auf der Karte

In Wilhelmers Schwabenwelt ist auf der Speisekarte laut Susann Gutsche, Zuständige für Reservierungen und Events bei den Wilhelmer Festbetrieben, alles beim Alten. „Dieses Mal haben wir aber das Angebot für Veganer erweitert“, erklärt sie. So bietet das Festzelt zum ersten Mal vegane Fleischküchle zum Preis von 16,90 Euro an. Auf der Speisekarte des Schwabenwelt-Festzelts gibt es nun sechs Gerichte für all diejenigen, die auf vitale, vegetarische oder vegane Ernährung setzen.

Verkaufsschlager Nummer eins war bei der Schwabenwelt im vergangenen Jahr das „Halbe saftige Wasen-Göckele“, das auf dem Canstatter Volksfest 15,90 Euro kostet. „Vermutlich wird es auch in diesem Jahr wieder beliebt bei unseren Gästen sein. Das ist eben Tradition“, meint Gutsche.

Auch im Festzelt Fürstenberg gibt es auf der Speisekarte Neuheiten, auf die sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen: Käsekrainer gefüllt mit Heumilchkäse, Kalbsfleischpflanzerl mit Rahmwirsing und Kartoffelpüree, zwölf Stunden geschmorte Kalbshaxe mit Dunkelbiersoße und Semmelknödel sowie 24 Stunden sous vide Kalbsrippchen mit BBQ Soße und Pommes.

Das Fürstenberg-Zelt hat, wie einige andere der neun Festzelte auch, seine Speisekarte für das Canstatter Volksfest noch nicht vollends fertiggestellt (Stand: 11. September 2024). Zu den Preisen lassen sich demnach noch keine genauen Aussagen treffen.

Im vergangenen Jahr seien die Hendl, Rippchen und Haxen im Fürstenberg-Festzelt besonders gut angekommen. Das teilt der Gastgeber und Geschäftsführer der Burger & Lobster Bank, Moritz Haake, mit. „In diesem Jahr freuen wir uns sehr auf unsere Kaffee-Stube, welche einen eigenen Eingang am Zelt hat. Dort werden Kaffeespezialitäten sowie verschiedene Süßspeisen angeboten“, sagt er.

Produkte aus heimischen Wäldern

Im Albdorf gibt es ebenfalls neue Speisen: Das Württemberger Lamm sowie Spezialitäten vom Schwarzwälder Bio-Rind vom Holzgrill werden von Ende September bis Mitte Oktober erstmals angeboten. Laut Unternehmer Karl Göbel seien im vergangenen Jahr das Wildgulasch und die Wildrote, beide aus heimischen Wäldern Baden-Württembergs, besonders beliebt bei den Albdorfer Gästen gewesen.

Leckereien wohin das Auge reicht: Auf dem Wasengelände wird an Imbissständen eine große Auswahl geboten. (Archivbild) Foto: Wilhelm Mierendorf

Imbisse mit Lebkuchenherzen oder Pommes zum Mitnehmen dürfen auf dem Wasen-Gelände natürlich auch nicht fehlen. Laut der „in.Stuttgart“ Veranstaltungsgesellschaft müssen Besucherinnen und Besucher mit folgenden Preisen für Imbiss und Co. auf dem Wasengelände rechnen:

Langos: 4,50 bis 6 Euro (an Familientagen zwischen 3 und 5 Euro)

4,50 bis 6 Euro (an Familientagen zwischen 3 und 5 Euro) Pommes: 3,50 bis 4 Euro (an Familientagen 3 Euro)

3,50 bis 4 Euro (an Familientagen 3 Euro) Schupfnudeln mit Sauerkraut: 7,50 Euro (an Familientagen 5 Euro)

7,50 Euro (an Familientagen 5 Euro) Cheeseburger: 7 Euro (an Familientagen 6 Euro)

7 Euro (an Familientagen 6 Euro) Gebrannte Mandeln: zwischen 4 und 5 Euro (an Familientagen 2,50 bis 4 Euro)

zwischen 4 und 5 Euro (an Familientagen 2,50 bis 4 Euro) Magenbrot 150 Gramm : 3 Euro (an Familientagen zwischen 2 und 2,50 Euro)

: 3 Euro (an Familientagen zwischen 2 und 2,50 Euro) Crêpes: 3,50 bis 5 Euro (an Familientagen zwischen 3 und 3,50 Euro)

3,50 bis 5 Euro (an Familientagen zwischen 3 und 3,50 Euro) Churros: 5 bis 6 Euro (an Familientagen 4 Euro für Zimt und Zucker)

5 bis 6 Euro (an Familientagen 4 Euro für Zimt und Zucker) Zuckerwatte: 2 Euro (an Familientagen 1 Euro)

2 Euro (an Familientagen 1 Euro) Schokobananen : 4 Euro (an Familientagen 2,50 bis 3 Euro)

: 4 Euro (an Familientagen 2,50 bis 3 Euro) Slush-Eis 0,3 Liter: 3,50 Euro (an Familientagen 3 Euro)

Familientage finden immer mittwochs statt. Neben ermäßigten Preisen der Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf ihre Attraktionen gibt es verschiedene Überraschungen für Kinder. Außerdem kostet das Parken auf dem Parkplatz P10 an Familientagen statt 8 Euro nur 6 Euro.