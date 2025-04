In den 1990ern war Gaydelight ein Skandal, später wurde die queere Party zum Wasenhit. Beim diesjährigen Frühlingsfest fehlt die große Feier der Rainboy- Community erstmals. Woran liegt es?

Uwe Bogen 09.04.2025 - 10:46 Uhr

Der Name für die queere Wasenparty entstand, als Theo Pagliarucci, ein Schausteller in der siebten Generation mit italienischen Vorfahren, Radio hörte. „I wanna be daylight in your eyes“ von No Angels lief damals unentwegt. Von „Daylight“ kam der Veranstalter auf „Gaydelight“ – daraus ist eine Marke geworden, die erstmals seit 25 Jahren beim kommenden Frühlingsfest im Zelt des Wasenwirts nicht strahlt.