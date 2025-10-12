Im Pullman Hotel Fontana in Stuttgart-Vaihingen feiert die neue Cantinetta Popolare den italienischen Genuss. UnserTestesser war sehr angetan – mit Abstrichen

In der Lobby des Pullman Hotel Fontana in Stuttgart-Vaihingen herrscht internationales Flair: Piloten und Flugbegleiter in Uniform, Reisende mit Rollkoffern – der Flughafen ist nur zwölf S-Bahn-Minuten entfernt. An diesem Abend führt unsere Reise nicht in die Luft, sondern nur wenige Meter weiter in den Wintergarten. Viel Glas, warme Farben – ein Ort, an dem man die Zeit vergisst. Dort, im Restaurant Cantinetta Popolare (deutsch: populärer Keller), beginnt ein kulinarischer Ausflug nach Italien.

Kulinarischer Neustart im Pullman Hotel Fontana Seit 2008 gehört das 14-stöckige Haus, das einstige Fontana, zur Premium-Marke Pullman der HR Group, 252 Zimmer, Suiten, Spa und Konferenzräume inklusive. Es sieht sich als „kosmopolitische Lifestyle-Adresse für Anspruchsvolle“. Die Lage direkt am Vaihinger Bahnhof, unweit der Musicaltheater, des Flughafens und der Landesmesse, sorgt für eine stabile Auslastung. Im Februar startete das Hotel kulinarisch neu – mit dem Ziel, nicht nur Übernachtungsgäste, sondern auch Nachbarn und Genießer anzusprechen. Die Küche steht für italienische Emotionen: Sonne, Salz, Herz und Handwerk.

„Ein Treffpunkt für Fans italienischer Kultur und Küche“

Der neue Küchenchef Roberto Guagliardo, ein Sizilianer, will mit seiner Cantinetta Popolare „einen Treffpunkt für alle Fans italienischer Kultur und emotionaler Küche“ schaffen. Die Karte bleibt bewusst kompakt und überschaubar: klare Aromen, gute Zutaten, ehrliches Handwerk. Auch die Weinauswahl ist durch und durch italienisch.

Seit 2008 gehört das frühere Fontana zur Pullmann-Kette. Foto: Fontana

Schon das hausgebackene Brot mit bestem Olivenöl und Meeressalz aus einer sizilianischen Saline (4 €) begeistert – ein verheißungsvoller Auftakt, besser geht es kaum. Der Salat mit getrockneten Tomaten und geröstetem Pinsabrot (7 €) ist perfekt abgeschmeckt: aromatisch, frisch und so mediterran, dass unweigerlich Bilder der sizilianischen Küste im Kopf entstehen.

Trüffelpasta mit intensivem Aroma, hätte aber mehr Cremigkeit vertragen

Als Hauptgang wählen wir Pasta al Tartufo aus dem Parmesanlaib (28 €). Schon der Duft, der vom Tisch aufsteigt, weckt Vorfreude – erdig, intensiv, verheißungsvoll. Geschmacklich überzeugt das Gericht mit starkem Trüffelaroma und der angenehmen Würze des Parmesans. Die Pasta ist etwas trocken, hätte mehr Cremigkeit vertragen können, um das Erlebnis runder zu machen.

Das Bistecca di Manzo, ein Entrecôte vom Angusrind mit wildem Brokkoli und Ofenkartoffel (ebenfalls 28 €), überzeugt durch Qualität und feine Marmorierung, hätte aber einen Moment früher von der Pfanne dürfen.

Der Service ist aufmerksam und angenehm unaufgeregt. Auf der Karte steht: „Eat like Nonna is watching“, esse so, als würde die Großmutter zuschauen. Dieser Satz beschreibt sehr gut, worum es hier geht: kein Chi-Chi, dafür umso mehr Gefühl. Da schaut die Nonna gern zu!

Cantinetta Popolare, S-Vaihingen, Vollmoellerstraße 5, Telefon 0711/7 302 622. Geöffnet montags bis donnerstags von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr, freitags, samstags, sonntags geschlossen, https://cantinetta-popolare.com

