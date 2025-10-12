Im Pullman Hotel Fontana in Stuttgart-Vaihingen feiert die neue Cantinetta Popolare den italienischen Genuss. UnserTestesser war sehr angetan – mit Abstrichen
12.10.2025 - 08:00 Uhr
In der Lobby des Pullman Hotel Fontana in Stuttgart-Vaihingen herrscht internationales Flair: Piloten und Flugbegleiter in Uniform, Reisende mit Rollkoffern – der Flughafen ist nur zwölf S-Bahn-Minuten entfernt. An diesem Abend führt unsere Reise nicht in die Luft, sondern nur wenige Meter weiter in den Wintergarten. Viel Glas, warme Farben – ein Ort, an dem man die Zeit vergisst. Dort, im Restaurant Cantinetta Popolare (deutsch: populärer Keller), beginnt ein kulinarischer Ausflug nach Italien.