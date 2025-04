Frühstück in Stuttgart Auswärts frühstücken in Stuttgart: Gehypter Horror oder pures Glück?

Stuttgarts Cafés sind morgens voll, vor allem am Wochenende – der Hype ums Frühstücken gehen ist riesig. Doch ist der Brunch mit Pancakes und Co. wirklich der perfekte Start ins Wochenende oder purer Stress? Zwei Autor:innen, zwei Meinungen: Hier kommt ein Pro-und-Kontra zum Auswärts-Frühstück in Stuttgart.