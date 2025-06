Der Fall bewegt das ganze Land: Bei einer Verfolgungsjagd ist in Italien ein Carabiniere erschossen worden. Besonders tragisch: es geschah nur kurz vor seiner Pensionierung.

Dominik Straub 13.06.2025 - 15:08 Uhr

Brigadiere Carlo L. und sein Kollege befanden sich am frühen Donnerstagmorgen auf Patrouille mit dem Dienstwagen, als sie wegen eines Überfalls auf eine Tankstelle in einem Außenbezirk der Hafenstadt Brindisi in Süditalien alarmiert wurden. Als die beiden Carabinieri am Tatort eintrafen, ergriffen die zwei Räuber in einem gestohlenen Auto die Flucht; es entspann sich eine wilde Verfolgungsjagd, bei welcher die Carabinieri mit ihrem Wagen das Auto der Banditen mehrfach rammten, bis dieses zum Stillstand kam. Dann flüchteten die Räuber zu Fuß über die Felder, die Carabinieri verfolgten sie ebenfalls zu Fuß. Einer der Banditen drehte sich plötzlich um und schoss mehrmals auf die Beamten. Carlo L. wurde getroffen und sank zu Boden.