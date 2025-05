Es sollte der große Moment für die Familie Merz werden. Friedrich Merz wollte sich am Dienstagmorgen im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler wählen lassen. Seine Ehefrau Charlotte und die beiden Töchter Carola Clüsener und Constanze Merz waren extra dafür nach Berlin gereist, um alles live mitzuerleben.

Vor dem ersten Wahlgang herrschte noch Lachen und Euphorie auf der Besuchertribüne des Bundestags. Charlotte Merz winkte ihrem Ehemann mit einem breiten Lächeln zu, die Töchter zeigten siegessicher den erhobenen Daumen. Frappierend auch die Familienähnlichkeit der beiden Frauen zu ihrem Vater. Speziell die charakteristisch-langgezogene Kopfform fällt auf. Doch dann folgte der Schock: Friedrich Merz scheiterte überraschend im ersten Wahlgang der Kanzlerwahl.

Das Lachen blieb Familie Merz zunächst im Hals stecken. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Frau und Töchter verfolgen Merz-Niederlage

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte zu Beginn der Sitzung noch einen besonderen Gruß an die Familienmitglieder geschickt. Auch prominente Gäste wie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (nicht gerade eine Intimfreundin von Merz), die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und Astronaut Alexander Gerst verfolgten das Geschehen von der Tribüne aus.

Die Familie Merz ist tief im Sauerland verwurzelt. Der 69-jährige Friedrich Merz und seine 63-jährige Ehefrau Charlotte, eine Juristin und Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, wohnen in einem Einfamilienhaus in Arnsberg. Charlotte Merz will auch weiterhin im Sauerland bleiben, selbst wenn ihr Mann Kanzler wird. „Die Familie soll von diesem Amt möglichst wenig betroffen sein“, betonte Friedrich Merz einmal in einem Interview.

Friedrich Merz und seine Familie

Ehefrau: Charlotte Merz (63), Richterin und Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg

Sohn: Philippe Merz (43), promovierter Philosoph, Geschäftsführer der Thales-Akademie in Freiburg

Tochter: Constanze Merz, Chirurgin

Tochter: Carola Clüsener (geb. Merz), Anwältin

Das Ehepaar Merz engagiert sich auch sozial in der Heimat. Mit der „Friedrich und Charlotte Merz-Stiftung“ unterstützen sie Bildung, Ausbildung und Erziehung im Stadtgebiet Arnsberg, insbesondere Schulprojekte zur Reduzierung des Sitzenbleibens.