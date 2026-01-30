Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die CDU-Politikerin Caroline Bosbach gibt es eine weitere Beschuldigte. Sie wird verdächtigt, eine Rechnung rückdatiert zu haben.
Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach (CDU) wegen des Anfangsverdachts des gemeinschaftlichen Betrugs gibt es eine weitere Beschuldigte. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Köln mit. Es handle sich um eine Frau aus dem Arbeitsumfeld der Parlamentarierin, erklärte ein Sprecher. Auch gegen sie werde nun ermittelt. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Bosbach selbst hatte stets alle Vorwürfe zurückgewiesen.