Von 15. November an verzaubert die Staatsgalerie Stuttgart mit der Magie Venedigs. Was will die Schau „Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig“ zeigen?

Nikolai B. Forstbauer 13.11.2024 - 23:04 Uhr

Im Frühjahr 2023 freuten sich die Venezianerinnen und Venezianer über eine Begegnung mit eigener Größe und ewig gültiger Schönheit: Im Dogenpalast waren Bilder von Vittore Carpaccio zu sehen – Bilder des frühen 16. Jahrhunderts, aber zugleich Bilder voll frischer Hoffnung. Noch mehr Kunst als Versprechen – das bietet von diesem Freitag, 15. November, an, die Große Landesausstellung „Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig“ in der Staatsgalerie Stuttgart.