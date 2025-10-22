Carsharing im Kreis Esslingen Grüner Hirsch kommt zum roten Flitzer
Machen sich verschiedene Carsharing-Modelle in einer kleinen Gemeinde Konkurrenz? Reichenbach will es ausprobieren.
Grüner Hirsch neben rotem Flitzer? Die Gemeinde Reichenbach strebt an, neben Stadtmobil – mit seinen meist knallroten Autos – auch noch den Anbieter deer ins Boot zu holen. Damit hätte die 8600-Einwohner-Gemeinde zwei Carsharing-Angebote parallel. Die Fraktionen im Gemeinderat sehen das aufgrund der unterschiedlichen Konzepte nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Rainer Wolfer, der sich schon lange vor Ort für Carsharing engagiert, ist dagegen skeptisch und auch enttäuscht über den Beschluss.