Menowin Fröhlich holt sich nach 16 Jahren den «DSDS»-Sieg – und bricht im Goldregen zusammen. Wie der Sänger sein altes TV-Trauma überwinden konnte.
10.05.2026 - 03:32 Uhr
Köln - Die Konfetti-Kanonen feuern um kurz vor Mitternacht volles Rohr im Studio 53 in Köln-Ossendorf. Menowin Fröhlich lässt sich auf den mit Goldblättchen bedeckten Boden fallen und liegt Juryboss Dieter Bohlen weinend in den Armen: 16 Jahre nach seiner traumatischen Final-Niederlage gewinnt der Sänger endlich die RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" und findet einen tröstlichen Abschluss.