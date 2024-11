An einem geheimen Tag in diesem Jahr soll ein Zug aus Frankreich hochradioaktive Atomabfälle in Castor-Behältern nach Philippsburg bringen. Dorthin, wo derzeit das stillgelegte Kernkraftwerk zurückgebaut wird. Die Stadt klagt, Aktivisten protestieren.

Florian Dürr 07.11.2024 - 16:29 Uhr

Hochradioaktiver Atommüll per Zug aus der Normandie, einmal quer durch Frankreich, über die deutsche Grenze und weiter ins Atommüll-Zwischenlager im baden-württembergischen Philippsburg: Aus der französischen Gemeinde La Hague sollen noch in diesem Jahr vier Castor-Behälter auf der Schiene in die knapp 1000 Kilometer entfernte Kleinstadt im Kreis Karlsruhe transportiert werden. Datum und Route streng geheim. Was steckt dahinter?