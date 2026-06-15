Catch up-Culture Ein Tränen lachender Smiley hält keine Freundschaft am Leben
Die Catch-up-Culture beschreibt ein Phänomen in modernen Freundschaften: Anstatt zusammen etwas zu erleben, machen viele nur sporadische Update-Treffen mit Freunden.
Die Catch-up-Culture beschreibt ein Phänomen in modernen Freundschaften: Anstatt zusammen etwas zu erleben, machen viele nur sporadische Update-Treffen mit Freunden.
Schon ein Anruf ist für einige Menschen zu viel. Manche Freunde erreicht man nicht mehr per Telefon, von echten Treffen ganz zu schweigen. Stattdessen: Chatnachrichten, Reels, Memes. Für viele ist das bereits Freundschaftspflege. Andere treffen sich gelegentlich auf einen Kaffee oder ein Bier. Man updatet sich gegenseitig über das eigene Leben – „Catch-up-Culture“ nennt sich dies.