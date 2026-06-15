Catch up-Culture: Ein Tränen lachender Smiley hält keine Freundschaft am Leben

Schon ein Anruf ist für einige Menschen zu viel. Manche Freunde erreicht man nicht mehr per Telefon, von echten Treffen ganz zu schweigen. Stattdessen: Chatnachrichten, Reels, Memes. Für viele ist das bereits Freundschaftspflege. Andere treffen sich gelegentlich auf einen Kaffee oder ein Bier. Man updatet sich gegenseitig über das eigene Leben – „Catch-up-Culture“ nennt sich dies.

Die Britin Michelle Elman hat diesen Begriff in ihrem Buch „Bad Friend“ geprägt. Sie schreibt, Freundschaften würden heutzutage immer mehr zum Hamsterrad. Gemeinsam schauen, was der Tag so bringt? Dafür habe kaum jemand Zeit. Sie fürchtet, Freundschaften würden immer oberflächlicher – und digitaler. Viele Freundschaften werden heute nur noch durch Chat-Kontakt aufrecht gehalten.

Abends spontan auf ein Getränk treffen? - Keine Zeit!

Abends spontan auf ein Getränk in die Stadt mit Freunden wie früher? Absurd. Als Antwort kommen Vorschläge in sechs bis acht Wochen. Arbeiten, Kinder, Alltag organisieren – viele haben für kurzfristige Treffen mit Freunden keine Zeit und beschränken sich deshalb auf digitale Kontakte. Wer auf Nachrichten von Freunden nur mit einem Herzchen antwortet, pflegt damit keine Beziehung.

Und, diese Art von digitalen Freundschaften hat im Vergleich zu persönlichen Treffen wenig positive Effekte. Forscher der Universität Ohio in den USA haben für eine Untersuchung in der Fachzeitschrift „Perspectives on Psychological Science“ über 1000 Studien ausgewertet.

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Demnach haben persönliche Treffen eine positive Auswirkung auf unser Wohlbefinden. „Der Mensch ist evolutionär bedingt ein hochsoziales Wesen“, sagte Brad Bushman, Mitautor der Studie. „Viele Vorteile sozialer Interaktionen gehen jedoch verloren oder werden reduziert, wenn man mit Menschen interagiert, die nicht anwesend sind.“

Bei reinen Onlinefreundschaften kommt hinzu: Manche Menschen nutzen sie unbewusst als Ventil. Sie schreiben, wenn es ihnen schlecht geht, holen sich Zuspruch und verschwinden dann wieder in ihr reales Leben. Für die Person am anderen Ende kann sich das wie ein kostenloser Kummerkasten anfühlen. Besonders frustrierend kann so ein Benehmen für Menschen sein, die allein leben und deshalb stärker auf Freundschaften im Alltag angewiesen sind.

Wenn ein neuer Partner auftaucht, sind Freunde oft uninteressant

Nicht selten geraten Freundschaften auch in den Hintergrund, wenn jemand eine neue Partnerschaft beginnt. Zusammen etwas erleben? Das machen viele dann mit der*m Partner:in.

Dabei kann kein Mensch ohne Freunde glücklich sein. Zum Glück gehört ein Leben in Beziehung, ein Leben in der „Verflochtenheit“, schrieb schon Aristoteles. Wir bräuchten gute, vertrauensvolle und belastbare Beziehungen. Auch Seneca schrieb: „Niemand kann ein glückliches Leben führen, der nur auf sich sieht.“

Viele wiederum haben das Dilemma, dass sie zwar Freundinnen und Freunde haben, aber sie sind nicht mehr Teil ihres Alltags. „Da geht es dann gar nicht darum, dass jemand keine Freunde hat, sondern sich in seinen Freundschaften nicht mehr gesehen und verstanden fühlt“, sagt die Psychotherapeutin Julia Monzel, auf Instagram bekannt als @flauschiger_psychoalltag. Oft fehlten dann nicht Kontakte, sondern emotionale Verbundenheit.

Dabei hätten Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Kontakt, sagt Monzel. Während manche ihre Freunde mehrmals pro Woche sehen möchten, reicht anderen ein Treffen alle paar Monate. Das Problem sei häufig, dass darüber kaum gesprochen werde. Enttäuschungen entstünden dann oft nicht aus bösem Willen, sondern aus unterschiedlichen Erwartungen an Freundschaft.

Viele schätzen heute ihre Freiheit und „Me-Time“

Es habe sich heute eine gewisse Art der Unverbindlichkeit bei vielen Menschen eingeschlichen. Viele wollten sich nicht mehr festlegen, setzen auf „Me-Time“ – und vergessen dabei, dass auch Freundschaften Pflege brauchen.

Gleichzeitig beobachtet Monzel, dass viele Menschen sich ihren Kalender möglichst freihalten möchten. Sie wollten spontan entscheiden können, worauf sie Lust und wofür sie Kapazitäten oder Energie haben und wann sie ihre Energie für sich selbst brauchen. Freundschaften lebten jedoch auch von Verbindlichkeit. Wer sich nie festlege oder Treffen ständig verschiebe, erschwere langfristig den Aufbau enger Beziehungen und stabiler Freundschaften. Sie rät daher, sich feste Zeiten und Orte zu setzen, an denen man sich mit alten Freunden treffe, wie eine Art Stammtisch. Damit falle viel Planungs- und Organisationsaufwand weg.

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Problematisch sei aber eben, dass von vielen Menschen beruflich immer mehr Flexibilität gefordert werde. „Das normale Leben zieht heute von uns allen sehr viele Ressourcen“, sagt Monzel. Bei vielen bleibe gar nicht mehr viel Zeit übrig am Ende des Tages, um in eigene Interessen und Freundschaften zu investieren. „Und viele wollen oder können dann auch keinen großen Aufwand mehr in ihrer Freizeit betreiben.“

Ein Grund ist aus ihrer Sicht aber auch der allgemeine gesellschaftliche Trend zur Hyperindividualisierung. „Für viele ist es kein Problem mehr, einfach kurzfristig abzusagen“, sagt Monzel. Per WhatsApp ist schnell abgesagt. Man muss nicht einmal mit jemand sprechen. Sehr bequem. „Früher ging das gar nicht, weil niemand ein Handy hatte“, sagte Monzel. „Im schlimmsten Fall musste man ja bei seinen Freunden zuhause anrufen und dann gingen die Eltern ran…“

Wer ständig absagt, steht irgendwann allein da

Dennoch rät sie, diese Art der Unverbindlichkeit zu überdenken. „Es macht ja etwas mit einer Freundschaft, wenn ich ständig absage oder jemand nie persönlich treffe“, sagt die Psychotherapeutin und ergänzt: „Bei Leuten, die einsam sind, muss man oft vermitteln, dass Verbindlichkeit ein Stück weit dazugehört.“

Früher musste man öfter mit Enttäuschungen umgehen. „Heute sagt man tendenziell kurzfristiger ab oder zieht sich zurück, auch oder gerade, wenn es Spannungen gibt. Dadurch lernen wir weniger, Konflikte in Freundschaften auszuhalten und auszuhandeln“, sagt Monzel.

Michelle Elman schreibt soziale Medien suggerierten eine Art gemeinsames Erleben. Aber dies sei ein Irrtum. Gemeinsame Treffen seien mehr nötig denn je. Der Berliner Philosoph Werner Schmid schreibt in seinem Essay „Vom Glück der Freundschaft“: „Glück sind die schönen Erfahrungen miteinander, die vielen großartigen Stunden, die Freunde und Freundinnen miteinander verbringen“, wie zum Beispiel „miteinander Musik hören, etwas zu trinken, auch Trinkgelage zu feiern, gemeinsam zu essen, Ausflüge und Reisen zu unternehmen, tanzen zu gehen, einander schön zu finden und zu berühren, nächtelang zu reden und sich ‚herumzutreiben‘, danach sich zu entspannen und zu chillen.“

Allerdings ist es auch ganz normal, dass in langjährigen Freundschaften Treffen unregelmäßig werden. Alte Freunde aus Kindergarten, Schule oder Studium führen oft ein anderes Leben. Solche langjährige Freundschaften haben eine wichtige Funktion: Sie sind unsere Lebenszeugen. Den Begriff hat der Soziologe Janosch Schobin von der Universität Kassel erfunden. Er forscht zu Freundschaften und Einsamkeit. Diese alten Freunde kennen vielleicht noch unsere Eltern, mit ihnen haben wir den ersten Liebeskummer durchlebt, die erste Reise gemacht und den Schulabschluss gefeiert.

Langjährige Freunde rufen wir eher in der Not an

Und diese alten Freunde sind es, die wir häufig eher anrufen, wenn wir Krisen durchleben: Eine Scheidung, ein Jobverlust oder eine schwere Krankheit. Den Alltag gestalten wir oft mit Freunden aus unserer aktuellen Lebensphase. Denn neue Freundschaften nehmen oft den Platz von alten ein, haben Robin Dunbar und sein Team von der University of Oxford herausgefunden.

Die Wissenschaftler analysierten die Telefonverbindungsdaten von 24 britischen Schülerinnen und Schülern über einen Zeitraum von 18 Monaten. In den ersten sechs Monaten der Untersuchung besuchten diese noch die Schule – danach wechselten sie an eine Universität oder begannen zu arbeiten, so dass sich ihr persönliches Umfeld änderte. Selbst unter den engsten Freunden konnten nur 40 Prozent nach einem halben Jahr ihren Platz behaupten, etwa 30 Prozent wurden durch neue Bekanntschaften aus den Top 5 verdrängt.

Eine sehr lange Freundschaft kann natürlich auch mal verkraften, wenn es nur alle paar Monate ein Update gibt. Aber auch diese alten Freunde brauchen öfters das, was Wilhelm Schmid „Ewigkeitsmomente“ nennt. Denn Freundschaft bedeutet nicht nur zu wissen, was im Leben des anderen passiert. Sondern auch, dabei zu sein, wenn es passiert.