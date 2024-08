Catharina Weiß und Marie Kier wollen mit dem deutschen Rollstuhlbasketball-Team bei den Paralympics um eine Medaille spielen. Die beiden verbindet einiges – ihr Weg nach Paris war aber grundverschieden.

Dirk Preiß 29.08.2024 - 10:30 Uhr

Ihr jeweiliges Geburtsdatum? Liegt nicht einmal sieben Monate auseinander. Ihre Geburtsorte? Trennen gerade mal rund 35 Kilometer. Die gleiche Sportart betreiben sie sowieso. Und wenn Catharina Weiß und Marie Kier am Samstag den Zug in Stuttgart besteigen, haben sie auch das gleiche Reiseziel. Erst geht’s nach Trier, am Tag danach weiter nach Paris. Um mit der deutschen Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball bei den Paralympics erfolgreich zu sein.