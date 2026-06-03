Der langjährige Korrespondent von CBS News, Scott Pelley, ist nach einer Auseinandersetzungen über die Zukunft der Sendung entlassen worden. Die Hintergründe.

CBS News hat einen langjährigen Korrespondenten des Nachrichtenmagazins „60 Minutes“ nach einer Auseinandersetzung über die Zukunft der Sendung entlassen. Der neu ernannte leitende Produzent Nick Bilton erklärte am Dienstagabend (Ortszeit), Korrespondent Scott Pelley habe Biltons erstes Treffen mit Mitarbeitern missbraucht, um ihn, seine Qualifikationen und seine Absichten „mit bemerkenswerter Unhöflichkeit und Verachtung“ herabzuwürdigen.

„Ihre Abneigung gegen die Zukunft der Sendung ist laut und deutlich angekommen. Und ich habe Sie gehört“, schrieb Bilton CBS News zufolge in einem Kündigungsschreiben. Er schreibe Pelley daher im Namen von CBS News, dass sein Arbeitsverhältnis mit CBS „mit sofortiger Wirkung“ beendet sei.

Als Reaktion darauf warf Pelley den neuen CBS-Eigentümern vor, sie wollten sich offenbar „bei der Trump-Regierung einschmeicheln“. Im vergangenen Monat habe „60 Minutes“ seine DNA verloren, als die gesamte Führungsriege und zwei der besten Korrespondenten „grundlos“ entlassen worden seien, zitierten US-Medien aus einer Erklärung Pelleys.

Pelley war 1989 zu CBS News gekommen

Die Produktionsfirma Skydance hatte im vergangenen Jahr die CBS-Mutter Paramount übernommen. Paramount Skydance wird von David Ellison geleitet, Sohn des Milliardärs und Verbündeten von US-Präsident Donald Trump, Larry Ellison. Nach der Übernahme ernannte der Konzern die konservative Journalistin Bari Weiss zur Chefredakteurin. Viele Journalisten von CBS News kündigten anschließend und beklagten Einschränkungen ihrer redaktionellen Unabhängigkeit.

Bei einer Mitarbeiterversammlung am Montag hatte Pelley Berichten zufolge Weiss beschuldigt, die „60 Minutes“ zu „ermorden“.

Pelley war 1989 zu CBS News gekommen. Er arbeitete zuvor als Moderator von „CBS Evening News“. Im Juli vergangenen Jahres hatte CBS die Absetzung der „Late Show“ angekündigt, die vom entschiedenen Trump-Kritiker Stephen Colbert moderiert wurde. Im vergangenen Monat wurde die letzte Sendung der Show ausgestrahlt.

Trump greift zahlreiche Medien immer wieder scharf an. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus verunglimpft er manche Medien regelmäßig als „Fake News“.