Frieder Bernius hat mit seinem Kammerchor Stuttgart und der Deutschen Kammerphilharmonie ein selten zu hörendes, aber hoch inspiriertes Passionsoratorium der Romantik aufgenommen: „Des Heilands letzte Stunden“ von Louis Spohr.

Martin Mezger 24.03.2025 - 13:12 Uhr

Dieses düstere Fugenthema, mit dem sich die Ouvertüre durch schmerzliche Halbtonschritte windet: Da klingt das barocke Passionspathos der von herber Chromatik gegeißelten, mit dornigen Dissonanzen gekrönten Leidensmänner nach. Zumal eine aggressive Variante des Themas später den orchestralen Senf zum chorischen Spott über den Gekreuzigten dazugeben wird. Doch in Louis Spohrs Passionsoratorium „Des Heilands letzte Stunden“ von 1835 geht alles musikhistorische Echo in einer grundlegend veränderten Ästhetik auf: Die alten Tricks der zeichenhaften Klangembleme, der „sprechenden“ Tod- und Teufelsintervalle sind jetzt Momente einer Erhabenheit, die mit wuchtigen Bläserakkorden den Ewigkeitssound in die Eröffnungsfuge tönt. Frieder Bernius wölbt ihn machtvoll über die brütende Polyphonie, erzeugt eine dem Werk gemäße Spannung. Dessen Dramatik ist keine der dialogischen Konfrontationen, sondern der Musik selbst. Sie entfesselt Harmonien, bricht wie der Sonnenstrahl durchs finstere Gewölk, schwillt an zum Wüten der Elemente, als wäre sie die Stimme des Herrn aller Mächte und Gewalten. Sie ist aber die der Oper.