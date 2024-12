Der CDU-Bundestagsabgeordnete Fabian Gramling verzichtet auf der Landesvertreterversammlung der CDU Baden-Württemberg darauf, auf der Landesliste zu kandidieren. Stattdessen sagt er: „Entweder direkt von den Menschen gewählt oder gar nicht.“

ask 12.12.2024 - 08:00 Uhr

Fabian Gramling, direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Neckar-Zaber, wird bei der Landesvertreterversammlung der CDU Baden-Württemberg am Samstag in Stuttgart nicht auf der Landesliste kandidieren. Stattdessen setzt er vollständig auf ein starkes Ergebnis in seinem Wahlkreis, um erneut in den Deutschen Bundestag einzuziehen.