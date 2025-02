Betrieb und Netz der Deutschen Bahn trennen - dafür wirbt die Union schon länger. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will in Berlin vor dem Parteitag der CDU dagegen demonstrieren.

dpa 02.02.2025 - 17:30 Uhr

Berlin - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geht am Montag gegen Pläne der Union für eine Zerschlagung des Bahn-Konzerns auf die Straße. "Da zünden fachfremde Opportunisten Nebelkerzen, um auf Kosten der Beschäftigten die Interessen der neoliberalen Wettbewerbslobby durchzusetzen", teilte EVG-Chef Martin Burkert zuvor mit. Der Demonstrationszug soll vom Kanzleramt vorbei am Hauptbahnhof bis zum Bahntower am Potsdamer Platz führen.