Verzögerung beim Bundesparteitag der CDU: Vor der wichtigen Wahl zum Bundesvorsitz macht die Technik erhebliche Schwierigkeiten.
20.02.2026 - 18:22 Uhr
Wegen technischer Probleme wählt die CDU ihren Bundesvorsitzenden beim Parteitag in Stuttgart nicht digital, sondern traditionell per Stimmkarte. „Wir haben derzeit an mehreren Stellen starke technische Unregelmäßigkeiten, die sich derzeit nicht erklären lassen“, sagte die nordrhein-westfälische Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, Ina Scharrenbach, als aktuelle Tagungsleiterin.