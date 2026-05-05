Sein Start als Fraktionschef war holprig, inzwischen hat sich Jens Spahn aber gefangen. Wie stark sein Rückhalt unter den 208 Abgeordneten der Union ist, wird sich heute zeigen.
05.05.2026 - 04:30 Uhr
Berlin - Seinen Job beschreibt Jens Spahn so: "Das ist wie Knorpel sein." Als Chef der größten Koalitionsfraktion müsse er Druck gleich von mehreren Seiten abfedern - aus der Regierung, der Partei, der eigenen Fraktion. "Eine Aufgabe ist es, das alles in Balance zu bringen, auszugleichen oder auch durchzubringen dann am Ende und dem Druck standzuhalten", sagte er Anfang April im Podcast "mayway". Die ersten Monate seien da sehr "intensiv" gewesen. "Aber unter dem Strich war das schon okay."