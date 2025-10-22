 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Film-Studenten rebellieren gegen Minister Weimer

CDU-Empfang aus Akademie verlegt Film-Studenten rebellieren gegen Minister Weimer

CDU-Empfang aus Akademie verlegt: Film-Studenten rebellieren gegen Minister Weimer
1
Reizfigur für Filmstudierende: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: Arne Dedert/dpa

Zum „Medienempfang“ mit Wolfram Weimer hatte die Südwest-CDU in die Filmakademie in Ludwigsburg geladen. Nach massiven Protesten findet der Termin nun anderswo statt.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Nach massiven Protesten von Studierenden wird ein „Medienempfang“ der Südwest-CDU am 31. Oktober nicht, wie geplant, in der Filmakademie Ludwigsburg stattfinden. Die Veranstaltung mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer werde an einen „neutralen Ort“ verlegt, teilten das zuständige Wissenschaftsministerium und die Akademie auf Anfrage unserer Zeitung mit. Weimer werde sich aber bei einem Besuch in Begleitung von Kunststaatssekretär Arne Braun (Grüne) als Aufsichtsratschef und des CDU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel über die Arbeit der Akademie informieren.

 

Hagel hatte als CDU-Landeschef zu dem Empfang eingeladen, bei dem es um den Medienstandort Baden-Württemberg und die Medienpolitik der Bundesregierung gehen soll. Zentraler Punkt ist ein Vortrag Weimers, dem eine Publikumsdiskussion folgen soll.

„Aufregung, Ärger und Angst“

Mehr als 200 aktive und einstige Studierende hatten sich zuvor über die Wahl des Ortes empört. Die Einladung habe sie „in Aufregung, Ärger und Angst versetzt“, hieß es in einer Erklärung. Darin wurde hinterfragt, „wie es überhaupt zu der Entscheidung kommen konnte, eine Parteiveranstaltung auf dem Gelände der Filmakademie auszurichten“. Parteipolitik habe auf dem Campus nichts verloren, hieß es sinngemäß.

Zugleich übten die Unterzeichner scharfe Kritik an der CDU und dem als parteinah geltenden Weimer. Diese stünden „für eine politische Agenda, die das Streben nach einer offenen und inklusiven Gesellschaft bedroht und somit den Grundwerten freier Kunst und Kultur“ destruktiv entgegentrete. Von der Akademieleitung verlangten sie ein Bekenntnis „zur politischen Neutralität der Institution“ und ein persönliches Gespräch mit dem neuen Chef Andreas Bareiß.

Ein Hoch auf die Meinungsfreiheit

Nach Akademieangaben kam es dazu am vorigen Montag in Form einer zweistündigen Vollversammlung mit Studierenden, Mitarbeitenden und Dozierenden. Dabei habe es einen breiten Konsens gegeben, die Arbeit der Akademie gegenüber der Politik darzustellen, aber parteipolitische Veranstaltungen – auch mit Bezug zu Medien – zu vermeiden. „Die freie Meinungsäußerung und der konstruktive Diskurs sind unverzichtbare Grundpfeiler unserer Demokratie“, erklärte der Akademie-Sprecher. „In diesem Zusammenhang sehen wir den Brief und die anschließende Diskussion.“

Eine CDU-Sprecherin bedauerte, dass es unter den Studierenden zu „Irritationen“ gekommen sei. Dem Wunsch nach einem Ortswechsel habe man gerne entsprochen, im Sinne eines respektvollen Umgangs. Für die Veranstaltung – nun in der Ludwigsburger Location „Raum 80“ – lägen bereits mehr als 250 Anmeldungen vor. Anliegen der Partei sei es generell, Baden-Württemberg als „grandiosen Ort für Kultur“ zu fördern.

Keine Aufregung um Özdemir-Besuch

Ein Sprecher des Wissenschaftsressorts betonte, der nun geplante reine Antrittsbesuch Weimers falle nicht unter das „Neutralitätsgebot“ in Wahlkampfzeiten. Seit seiner Berufung sei es sein erster Besuch in der renommierten Ludwigsburger Einrichtung. Die Hochschulen im Südwesten sind in den Monaten vor Wahlen zu besonderer Zurückhaltung verpflichtet.

Erst kürzlich hatte der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir die Filmakademie besucht. Gemeinsam mit einer Landtagsabgeordneten habe er „einen Einblick in die Arbeit des Hauses erhalten“, so der Sprecher. Das Wissenschaftsministerium teilte dazu mit, der Akademiedirektor Bareiß sei „frei in seiner Entscheidung, wen er in welcher Form in der Filmakademie empfängt“. Aus CDU-Kreisen hieß es, die unterschiedliche Behandlung der Termine sei bemerkenswert: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.“

Weitere Themen

CDU-Empfang aus Akademie verlegt: Film-Studenten rebellieren gegen Minister Weimer

CDU-Empfang aus Akademie verlegt Film-Studenten rebellieren gegen Minister Weimer

Zum „Medienempfang“ mit Wolfram Weimer hatte die Südwest-CDU in die Filmakademie in Ludwigsburg geladen. Nach massiven Protesten findet der Termin nun anderswo statt.
Von Andreas Müller
Rechtsruck: Die CDU tut sich schwer mit der AfD

Rechtsruck Die CDU tut sich schwer mit der AfD

Thüringens frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht könnte viel berichten über den Umgang mit der AfD. Doch bei ihrem Besuch in Ostfildern fand das Thema kein Interesse.
Von Reiner Ruf
Politikverdrossenheit: Zufriedenheit mit Demokratie auf Bundesebene sinkt

Politikverdrossenheit Zufriedenheit mit Demokratie auf Bundesebene sinkt

Nach Ampel-Chaos und dem Zick-Zack-Kurs zur Schuldenbremse ist die Demokratiezufriedenheit deutlich gesunken. Allerdings nicht überall, wie eine Umfrage zeigt.
Von Annika Grah
Zollernalbkreis: Frau muss husten und landet mit Auto im Graben

Zollernalbkreis Frau muss husten und landet mit Auto im Graben

Ein Hustenanfall ist meistens unangenehm. Für eine Frau in Albstadt endet er im Krankenhaus – und wurde relativ teuer.
Baden-Württemberg: Ermittler finden Drogen im Millionenwert

Baden-Württemberg Ermittler finden Drogen im Millionenwert

Im Kampf gegen die südbadische Drogenkriminalität ist der Polizei ein Erfolg gelungen. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden sie unter anderem Kokain - in einer beträchtlichen Menge.
Wirtschaft in Baden-Württemberg: Zahl der Beschäftigten, die jeden Tag Homeoffice machen, hat sich halbiert

Wirtschaft in Baden-Württemberg Zahl der Beschäftigten, die jeden Tag Homeoffice machen, hat sich halbiert

Die Zahl der Menschen in Baden-Württemberg, die jeden Tag von zu Hause arbeiten, ist seit Ende der Corona-Pandemie stark gesunken. Wie es in anderen Bundesländern aussieht.
Wetter in Baden-Württemberg: Sehr stürmisch und nass: Herbst zeigt sich von ruppiger Seite

Wetter in Baden-Württemberg Sehr stürmisch und nass: Herbst zeigt sich von ruppiger Seite

Nach milden Tagen kündigt der Deutsche Wetterdienst einen Temperatursturz im Südwesten an. Neben orkanartigen Böen rechnet der Wetterdienst auch mit heftigem Regen und Gewittern.
Neues Heimgesetz: Gefährdet Bürokratieabbau die Senioren in Heimen?

Neues Heimgesetz Gefährdet Bürokratieabbau die Senioren in Heimen?

Ein Gesetzesentwurf sieht weniger Kontrollen in Pflegeeinrichtungen und weniger Mitbestimmung der Bewohner vor. Experten schlagen Alarm.
Von Christian Gottschalk
Weltmeister der Brotsommeliers: „Ich fühle mich megastolz“: Michael Kress hat Brot zur Kunst erhoben

Weltmeister der Brotsommeliers „Ich fühle mich megastolz“: Michael Kress hat Brot zur Kunst erhoben

Gegen Widerstände steigt der Weinheimer Bäcker Michael Kress aus dem beruflichen Hamsterrad aus: Wie er sich neu erfand und Weltmeister der Brotsommeliers wurde.
Von Astrid Möslinger
Von diesem Airport startet Ryanair bald wieder nach Mallorca

Ab Sommer 2026 Von diesem Airport startet Ryanair bald wieder nach Mallorca

Ryanair kehrt 2026 zurück: Ab dem Sommer werden wieder Ziele wie Alicante und Palma de Mallorca direkt angeflogen. Das ist auch für Österreicher und Schweizer interessant.
Von Maria Fischer, Michael Maier
Weitere Artikel zu Exklusiv Ludwigsburg CDU Widerstand Protest
 