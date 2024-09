In einer Reihe mit Späth, Teufel und Kretschmann: In einem Interview beschreibt sich CDU-Fraktionschef Manuel Hagel auf ungewöhnliche Weise.

Stuttgart/Mannheim Baden-Württembergs CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel hat schwarze und grüne Vorbilder: „Manuel tickt wie der Späth, regiert mit dem Kretschmann und schafft wie der Teufel“, beschreibt Hagel sich selbst in einem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ (Samstag).

Der 36-Jährige vergleicht sich darin nicht nur mit den Ex-CDU-Ministerpräsidenten Lothar Späth und Erwin Teufel. Er zollt auch dem amtierenden Grünen-Regierungschef Lob: „Wir arbeiten in der Landesregierung seit zehn Jahren mit Winfried Kretschmann gut und vertrauensvoll zusammen. Winfried Kretschmann ist für mich in Teilen auch Orientierung, was seinen pragmatischen und vernünftigen Regierungsstil angeht. Da ist er im Übrigen ganz CDU.“