CDU-Generalsekretär Linnemann will die deutsche Verwaltung mit einer radikalen Fristenlösung beschleunigen.

red/AFP 18.01.2026 - 10:03 Uhr

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will die deutsche Verwaltung mit einer radikalen Fristenlösung beschleunigen. „Mehr Tempo schaffen wir, indem wir Genehmigungen vereinfachen“, sagte Linnemann der „Bild am Sonntag“. Wenn ein Bürger oder ein Unternehmer einen Antrag bei einer Behörde stelle, solle er künftig „unmittelbar eine Eingangsbestätigung“ erhalten. „Hört er nach drei Monaten keinen Widerspruch, gilt der Antrag automatisch als genehmigt“, schilderte der CDU-Politiker das Konzept.