Wann findet die Neuwahl des Bundestags statt? Lange waren sich Union und SPD darüber nicht einig, doch inzwischen zeichnet sich eine Lösung ab.

red/dpa 12.11.2024 - 09:37 Uhr

Im Streit um den Termin für die Neuwahl des Bundestags zeichnet sich zwischen Union und SPD ein Kompromiss ab. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte im ZDF-„Morgenmagazin“, es werde wohl auf eine Neuwahl am 16. oder am 23. Februar hinauslaufen. „Ich hoffe und bin mir sicher, dass wir sehr schnell Klarheit bekommen. Wahrscheinlich in den nächsten Stunden.“