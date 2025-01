In der Endphase der Kanzlerschaft von Angela Merkel spielte die einst stolze CDU Baden-Württembergs in Berlin keine Rolle mehr. Nach der Bundestagswahl soll dies wieder anders werden.

Reiner Ruf 23.01.2025 - 14:55 Uhr

Mit der CDU in Baden-Württemberg verbindet Kanzlerkandidat Friedrich Merz ein Nahverhältnis. Er kann sich zuhause fühlen, wenn er an diesem Freitagabend Einkehr hält auf Schloss Stetten in Hohenlohe, wo er laut Einladung mit dem Hausherrn, dem Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten sowie dem Vorstand der Landespartei Mahl hält. Tags darauf folgt am Vormittag eine kurze Jahresklausur der Mandats- und Funktionsträger, diesmal allerdings unter Bruch einer schönen Tradition nicht in Kloster Schöntal. Anschließend wird Merz zusammen mit dem CDU-Landeschef Manuel Hagel in Künzelsau im Carmen-Würth-Forum einen öffentlichen Auftritt zelebrieren.