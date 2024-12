Union zieht mit Thorsten Frei an der Spitze in den Wahlkampf

Die Südwest-CDU bastelt an ihrer personellen Aufstellung für die baldige Neuwahl im Bund. An der Spitze steht ein bekanntes Gesicht – die rechte Hand von Oppositionsführer Friedrich Merz.

red/dpa/lsw 05.12.2024 - 11:06 Uhr

Die Südwest-CDU will mit Thorsten Frei an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion soll die Landesliste anführen, wie der Landesvorstand einstimmig in Stuttgart beschloss. Frei ist auch stellvertretender Landesvorsitzender der Südwest-CDU und einer der profiliertesten Bundespolitiker der Union.