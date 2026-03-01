 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Wahlkampf im Plauderton

CDU-Kandidat Hagel in Waiblingen Wahlkampf im Plauderton

CDU-Kandidat Hagel in Waiblingen: Wahlkampf im Plauderton
1
Hendrik Wüst (links) und Manuel Hagel Foto: Gottfried Stoppel

Im Bürgerzentrum präsentieren sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, im lockeren Gespräch.

Den medialen Aufschrei und Shitstorm, den das Bekanntwerden der acht Jahre alten Aussage von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel über einen Schulbesuch und eine Schülerin kurz vor der Landtagswahl am 8. März ausgelöst hat, ließen die Parteifreunde und Papas im entspannten Gespräch unerwähnt. Hendrik Wüst, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und der 37-jährige Anwärter für das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, präsentierten sich im lockeren Plauderton und im besten Licht. Der Applaus der Zuhörerschaft und das Gelächter an den richtigen Stellen zeigte, man war bei „Bühne frei“ an diesem Freitagabend im Bürgerzentrum in Waiblingen ohnehin ganz unter sich.

 

Im Stil eines Podcast-Duos

Neun Tage vor dem Urnengang rührte Siegfried Lorek, der CDU-Spitzenkandidat im Wahlkreis Waiblingen und Gastgeber der Veranstaltung, kräftig die Werbetrommel für den Politikwechsel und den „jüngsten Ministerpräsidenten Deutschlands“. Und als Manuel Hagel an der Seite von Hendrik Wüst den Saal betrat, erhoben sich die mehr als 700 Besucherinnen und Besucher von ihren Sitzen und applaudierten. Auf der Bühne war die Kulisse eines Wohnzimmers aufgebaut. Selbst die Grünpflanze war nicht vergessen worden. In gemütlichen Sesseln sitzend plauschten Hagel und Wüst im Stile eines eingespieltes Podcast-Duos Privates aus. „Mein schönstes Geschenk habe ich einen Tag nach meinem zwölften Geburtstag bekommen, als mein Klavierlehrer meiner Mutter gesagt hat, es sei besser, wenn ich aufhöre“, sagte Hendrik Wüst, der lieber Handball gespielt hat. Manuel Hagel erzählte, dass er den Wunsch seiner drei Söhne nach einer kleinen Schwester mit einem Hund im Keim erstickt habe. „Wir wissen noch nicht, was es wird, aber einen Namen hat er schon. Ausgerechnet der Kleinste, der am schlechtesten von allen spricht, weil er erst zwei Jahre ist, hat entschieden, dass er Tim heißt.“

In die familiären Einblicke ins Privatleben – „Die härtesten Verhandlungen habe ich bereits verloren, wenn ich ins Büro komme“, so Wüst über die morgendlichen Diskussionen mit seiner bald fünfjährigen Tochter Philippa über die Kleiderfrage – wurden offen politische Botschaften eingestreut. Wer könnte nicht verstehen, dass den dreifachen Vater Manuel Hagel die häufigen Ausfälle von Kita- und Kindergartengruppen aufgrund von Krankheitsfällen und Personalmangel umtreiben. Sein Versprechen, den Bau von neuen Kindertagesstätten durch einen Abbau von „zu hohen und zu komplexen Bauvorschriften“ zu erleichtern und mit einem anderen Personalschlüssel von ausgebildeten und angelernten Kräften für mehr Betreuungssicherheit zu sorgen, wirkt umso nachdrücklicher.

Zentrales Thema ist die Bildungspolitik

Bürokratieabbau oder die Zukunft von Verbrennermotoren wurden angesprochen, doch zentrales Thema der beiden Väter war die Bildungspolitik. Manuel Hagel will ein kostenloses und verbindliches letztes Kindergartenjahr, in dem der Fokus nicht auf Betreuung sondern Bildung liegt. Außerdem sollen künftig gute Kenntnisse der deutschen Sprache Grundlage für die Einschulung in die Grundschule sein. „Erst die deutsche Sprache, dann die erste Klasse.“ Und der CDU-Spitzenkandidat fordert, dass im Lehrplan wieder mehr Wert auf Sport, Bildende Kunst und Musik gelegt wird. „Das ist nicht altmodisch, sondern hat 60 Jahre lang dazu geführt, dass das Land spitze war.“

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl in Baden-Württemberg: So bewerten Politologen die neuen Umfragen vor der Wahl

Landtagswahl in Baden-Württemberg So bewerten Politologen die neuen Umfragen vor der Wahl

Lange sah es so aus, als wäre die Landtagswahl entschieden. Doch der komfortable Vorsprung der CDU ist wenige Tage vor dem 8. März zusammengeschrumpft. Das sind die Gründe.

Nach einer Stunde hatte Manuel Hagel in Waiblingen gesagt, was er sagen wollte, und das galt auch für seinen prominenten und wortgewandten Wahlhelfer aus Nordrhein-Westfalen. Ob ein Mädchen mit braunen Haaren und rehbraunen Augen im Publikum saß, blieb angesichts der Lichtverhältnisse im Saal im Dunkeln.

Weitere Themen

Landtagswahl 2026: Sperling (Grüne) oder Lorek (CDU): Wer macht im Wahlkreis Waiblingen das Rennen?

Landtagswahl 2026 Sperling (Grüne) oder Lorek (CDU): Wer macht im Wahlkreis Waiblingen das Rennen?

Bei der Landtagswahl im Wahlkreis Waiblingen läuft das Ringen ums Direktmandat auf einen Zweikampf hinaus. Die politische Karriere von AfD-Mann Jürgen Braun dürfte abrupt enden.
Von Sascha Schmierer
Fahndung mit Hubschrauber: Maskierte Einbrecher werden ertappt – und können fliehen

Fahndung mit Hubschrauber Maskierte Einbrecher werden ertappt – und können fliehen

Beim Betreten eines Einfamilienhauses in Kernen-Rommelshausen stößt ein Mann auf zwei maskierte Einbrecher. Sofort beginnt eine Großfahndung mit Hubschrauber.
Von wei
Neues Wohnen in Waiblingen: „Neschtle-Projekt“: Tausche Haus gegen barrierefreie Wohnung

Neues Wohnen in Waiblingen „Neschtle-Projekt“: Tausche Haus gegen barrierefreie Wohnung

Wie nutzt man effizient vorhandenen Wohnraum? In Waiblingen stellt die Nestbau AG aus Tübingen ein innovatives Wohnprojekt für ältere Menschen vor, das Schule machen könnte.
Von Annette Clauß
Veranstaltung in Kernen: Stuttgart 21: Neue Verzögerung schürt Kritik – Reicherter spricht in Stetten

Veranstaltung in Kernen Stuttgart 21: Neue Verzögerung schürt Kritik – Reicherter spricht in Stetten

Verzögerung bis 2029 oder 2030, Sperrungen, politische Kritik: Ein Vortrag mit Kritik am Bahnprojekt Stuttgart 21 in Kernen-Stetten erhält neue Nahrung.
Von Frank Rodenhausen
Remstäler des Jahres 2026: Beim Weintreff in Fellbach geht es plötzlich auch um die Notfallrettung

Remstäler des Jahres 2026 Beim Weintreff in Fellbach geht es plötzlich auch um die Notfallrettung

Bei der zweitägigen Genussmesse in der Alten Kelter in Fellbach hat der Verein Remstal-Tourismus am Samstag eine besondere Auszeichnung an Pierre-Enric Steiger übergeben.
Von Sascha Schmierer
Schorndorferin mit Gendefekt: Hoffnung für Hannah? – 5-Jährige braucht dringend Medikament aus USA

Schorndorferin mit Gendefekt Hoffnung für Hannah? – 5-Jährige braucht dringend Medikament aus USA

Weltweit haben nur etwa 200 Kinder und Jugendliche den gleichen Gendefekt wie Hannah. Das Mädchen hat viele Beeinträchtigungen, ihre Eltern setzen alle Hoffnung in ein neues Medikament.
Von Simone Käser
Einschränkungen auf der B29: Neue Schutzplanken und bröckelnder Asphalt – B29 wird zu Baustelle auf Zeit

Einschränkungen auf der B29 Neue Schutzplanken und bröckelnder Asphalt – B29 wird zu Baustelle auf Zeit

Schäden im Asphalt und ein neues Rückhaltesystem sorgen für Eingriffe auf der B29 im Remstal. Wo und wie lange Pendler betroffen sind.
Von Frank Rodenhausen
Wahlkreis Waiblingen: Jüngster Direktkandidat im Land: „Baden-Württemberg ist zu ungerecht“

Wahlkreis Waiblingen Jüngster Direktkandidat im Land: „Baden-Württemberg ist zu ungerecht“

Roman Bondarew ist der jüngste Direktkandidat in Baden-Württemberg. Der Schüler aus dem Rems-Murr-Kreis tritt für Die Linke an – mit klaren Forderungen zu Wohnen, Bildung und Verkehr.
Von Marie Part
Diebstahl in Murrhardt: 400 Kilo Aluschrott gestohlen: Diebe wohl mit Transporter unterwegs

Diebstahl in Murrhardt 400 Kilo Aluschrott gestohlen: Diebe wohl mit Transporter unterwegs

Sperrige Rollläden, ausgediente Jalousien: Diebe in Murrhardt haben es offenbar gezielt auf Aluminiumschrott abgesehen gehabt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
Von Frank Rodenhausen
Bürgermeisterwahl in Urbach: So präsentieren sich Fehrlen und Schindler im Kampf ums Rathaus

Bürgermeisterwahl in Urbach So präsentieren sich Fehrlen und Schindler im Kampf ums Rathaus

Mehrere hundert Bürger in der Auerbachhalle, klare Regeln, viel Applaus: In Urbach liefern sich die Amtsinhaberin und ihr Herausforderer ein spannendes Duell.
Von Frank Rodenhausen
Weitere Artikel zu Landtagswahl Siegfried Lorek
 
 