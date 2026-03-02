 
  6. Hagels kritische Aussage bleibt beim Plaudern mit dem Parteifreund unerwähnt

, aktualisiert am 02.03.2026 - 11:57 Uhr
CDU-Kandidat in Waiblingen: Hagels kritische Aussage bleibt beim Plaudern mit dem Parteifreund unerwähnt
1
Hendrik Wüst (links) und Manuel Hagel Foto: Gottfried Stoppel

Im Bürgerzentrum präsentieren sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, im lockeren Gespräch.

Den medialen Aufschrei und Shitstorm, den das Bekanntwerden der acht Jahre alten Aussage von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel über einen Schulbesuch und eine Schülerin kurz vor der Landtagswahl am 8. März ausgelöst hat, ließen die Parteifreunde und Papas im entspannten Gespräch unerwähnt. Hendrik Wüst, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und der 37-jährige Anwärter für das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, präsentierten sich im lockeren Plauderton und im besten Licht. Der Applaus der Zuhörerschaft und das Gelächter an den richtigen Stellen zeigte, man war bei „Bühne frei“ an diesem Freitagabend im Bürgerzentrum in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ohnehin ganz unter sich.

 

Im Stil eines Podcast-Duos

Neun Tage vor dem Urnengang rührte Siegfried Lorek, der CDU-Spitzenkandidat im Wahlkreis Waiblingen und Gastgeber der Veranstaltung, kräftig die Werbetrommel für den Politikwechsel und den „jüngsten Ministerpräsidenten Deutschlands“. Und als Manuel Hagel an der Seite von Hendrik Wüst den Saal betrat, erhoben sich die mehr als 700 Besucherinnen und Besucher von ihren Sitzen und applaudierten. Auf der Bühne war die Kulisse eines Wohnzimmers aufgebaut. Selbst die Grünpflanze war nicht vergessen worden. In gemütlichen Sesseln sitzend plauschten Hagel und Wüst im Stile eines eingespieltes Podcast-Duos Privates aus. „Mein schönstes Geschenk habe ich einen Tag nach meinem zwölften Geburtstag bekommen, als mein Klavierlehrer meiner Mutter gesagt hat, es sei besser, wenn ich aufhöre“, sagte Hendrik Wüst, der lieber Handball gespielt hat. Manuel Hagel erzählte, dass er den Wunsch seiner drei Söhne nach einer kleinen Schwester mit einem Hund im Keim erstickt habe. „Wir wissen noch nicht, was es wird, aber einen Namen hat er schon. Ausgerechnet der Kleinste, der am schlechtesten von allen spricht, weil er erst zwei Jahre ist, hat entschieden, dass er Tim heißt.“

In die familiären Einblicke ins Privatleben – „Die härtesten Verhandlungen habe ich bereits verloren, wenn ich ins Büro komme“, so Wüst über die morgendlichen Diskussionen mit seiner bald fünfjährigen Tochter Philippa über die Kleiderfrage – wurden offen politische Botschaften eingestreut. Wer könnte nicht verstehen, dass den dreifachen Vater Manuel Hagel die häufigen Ausfälle von Kita- und Kindergartengruppen aufgrund von Krankheitsfällen und Personalmangel umtreiben. Sein Versprechen, den Bau von neuen Kindertagesstätten durch einen Abbau von „zu hohen und zu komplexen Bauvorschriften“ zu erleichtern und mit einem anderen Personalschlüssel von ausgebildeten und angelernten Kräften für mehr Betreuungssicherheit zu sorgen, wirkt umso nachdrücklicher.

Zentrales Thema ist die Bildungspolitik

Bürokratieabbau oder die Zukunft von Verbrennermotoren wurden angesprochen, doch zentrales Thema der beiden Väter war die Bildungspolitik. Manuel Hagel will ein kostenloses und verbindliches letztes Kindergartenjahr, in dem der Fokus nicht auf Betreuung sondern Bildung liegt. Außerdem sollen künftig gute Kenntnisse der deutschen Sprache Grundlage für die Einschulung in die Grundschule sein. „Erst die deutsche Sprache, dann die erste Klasse.“ Und der CDU-Spitzenkandidat fordert, dass im Lehrplan wieder mehr Wert auf Sport, Bildende Kunst und Musik gelegt wird. „Das ist nicht altmodisch, sondern hat 60 Jahre lang dazu geführt, dass das Land spitze war.“

Nach einer Stunde hatte Manuel Hagel in Waiblingen gesagt, was er sagen wollte, und das galt auch für seinen prominenten und wortgewandten Wahlhelfer aus Nordrhein-Westfalen. Ob ein Mädchen mit braunen Haaren und rehbraunen Augen im Publikum saß, blieb angesichts der Lichtverhältnisse im Saal im Dunkeln.

Von Eva Herschmann
