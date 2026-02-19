CDU-Parteitag DJ Merz und seine vielen Probleme
Beziehungsstatus: kompliziert. Das ist die Lage bei Schwarz-Rot. Sie stellt den Kanzler auf dem CDU-Parteitag vor Herausforderungen.
Friedrich Merz ist bekanntlich Bundeskanzler. Wäre er ein DJ, dann wäre er einer, der auch einmal laute und schrille Musik auflegt – selbst, wenn es nicht jedem gefällt. Merz weiß, wie man polarisiert und Debatten anstößt. Doch kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und später in Sachsen-Anhalt möchte der CDU-Chef, dass es etwas gefälliger aus dem eigenen Lager dröhnt.