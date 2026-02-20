Wird in Deutschland zu wenig gearbeitet? Oder: Sind die Deutschen gar faul? Debatten um den Sozialstaat und die Arbeitszeit bestimmen auch den Bundesparteitag in Stuttgart.
20.02.2026 - 13:12 Uhr
CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Haltung in der Debatte um Arbeitszeit und Sozialreformen verteidigt. Es sei eine „böswillige Unterstellung“, dass die CDU nicht nah genug an den Menschen und zu hartherzig sei, sagte der Kanzler auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. „Wir unterstellen niemandem Faulheit, in Deutschland wird hart gearbeitet.“ Deutschland sei weiterhin ein leistungsstarkes Land der Schaffer und Macher.