Die CDU trifft sich wieder als regierende Kraft zum Parteitag. Gleich zu Beginn appelliert der Vorsitzende an die Delegierten, ein Signal zu senden.
20.02.2026 - 11:40 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU zu gemeinsamer Unterstützung für die Regierungsarbeit aufgerufen. „Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen“, sagte der CDU-Chef zu Beginn des Parteitags in Stuttgart. Dieses Signal solle von dem Kongress gegeben werden. Die CDU stehe in der Verantwortung und fühle sich ihr verpflichtet. „Gemeinsam wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden.“