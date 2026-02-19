CDU-Parteitag in Stuttgart Wählen, debattieren – und später feiern
Die CDU wird auf ihrem Parteitag Altersgrenzen für Social Media und eine Zuckersteuer diskutieren. Und dann kommt auch noch Angela Merkel.
Die CDU wird auf ihrem Parteitag Altersgrenzen für Social Media und eine Zuckersteuer diskutieren. Und dann kommt auch noch Angela Merkel.
Vorstandswahlen, jede Menge Anträge und natürlich Rückenwind für die Wahlkämpfer in den Ländern: Die CDU hat sich einiges vorgenommen für den Parteitag in Stuttgart. „Schon viel geschafft – und noch viel zu tun“, fasste der Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz das Leitmotiv in dieser Zeitung zusammen.