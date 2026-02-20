Als um 18.40 in der Stuttgarter Messehalle die Wiederwahl von Friedrich Merz als CDU-Chef verkündet wird, fehlt der prominenteste Ehrengast: Angela Merkel. Was ist da passiert?
20.02.2026 - 21:07 Uhr
Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verkündung der Wiederwahl von Parteichef Friedrich Merz auf dem Parteitag in Stuttgart verpasst. Kurz nach 18.00 Uhr verabschiedete sich die langjährige CDU-Vorsitzende freundlich vom Kanzler und seiner Ehefrau Charlotte. Der Grund ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass sie den letzten Direktzug nach Hause nicht verpassen wollte. Merkel lebt in Berlin.