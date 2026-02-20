Immer wieder gibt es in der Union Unmut darüber, dass der Kanzler zu hohe Erwartungen weckt. Nun äußert er sich dazu - und geht in die Offensive.
20.02.2026 - 13:07 Uhr
CDU-Chef Friedrich Merz hat sich gegen Kritik verteidigt, er habe nach der Regierungsübernahme als Kanzler zu ehrgeizige Ziele gesetzt. „Mir wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mal gesagt und vorgehalten, ich hätte zu ambitionierte Ziele in Aussicht gestellt“, sagte Merz beim CDU-Parteitag in Stuttgart. Er fügte hinzu: „Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen werden“ - diese Kritik nehme er an.